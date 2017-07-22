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Filistin'in hamlesine Hamas'tan ilk tepki!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ile resmi ilişkileri kesmesinin ardından Hamas'tan bir açıklama geldi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 03:58
Filistin'in hamlesine Hamas'tan ilk tepki!

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurmadan ve direnişi serbest bırakmadan" İsrail'le ilişkileri askıya almasının bir anlamının olmadığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "Gazze'ye uyguladığı yaptırımlarla İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurmadan ve direnişin elini İsrail'e karşı serbest bırakmadan Abbas'ın (İsrail'le ilişkileri askıya aldığı yönündeki) açıklamalarının bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nda yer alan maddelerden biri olan Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonu, Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasında bilgi alışverişinde bulunulmasını öngörüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıklamıştı. Abbas, Kudüs'e destek olmaya devam edeceklerini ve bu anlamda kent için 25 milyon dolar tahsis edeceklerini vurgulamıştı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 03:58
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