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'Filistin'in cesur kızı' hala tutuklu

Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:37
'Filistin'in cesur kızı' hala tutuklu

İsrail Mahkemesi, "Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan Ahed Tamimi'nin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi. Ramallah kentindeki Askeri Mahkemede görülen duruşmada, 16 yaşındaki Ahed'in tutukluluk süresinin ay sonuna kadar, beşinci kez uzatılması kararlaştırıldı.

Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirken, duruşmaya yabancı diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve Filistinli kızın yakınları katıldı.

Askeri yargıç binbaşı Haim Baliti, Ahed'in 'İsrail'e yönelik önceki saldırılarıyla ilgili uzun bir liste olduğunu', bu kez 'geniş çaplı ağır şiddete başvurduğunu ve bu yüzden risk oluşturduğunu'  savundu.

Filistin'de, İsrail askerlerine direnişiyle sembol haline gelen Ahed Tamimİi geçen ay Kudüs protestoları sırasında Batı Şeria'da İsrail askerlerini tokatlamıştı.

Bu olaydan iki yıl önce ise kardeşini gözaltına alan İsrail askerine karşı çıktığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:37
  1. Filistin
  2. İsrail Mahkemesi
  3. Ahed Tamimi'
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