Filistin'e teklif edilen Ebu Deys neresi

Hamas lideri İsmail Haniyye, Büyük Şeytan ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi ve buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını bildirdi.

Haniye'nin Ebu Deys açıklaması sonrası herkes "Ebu Deys neresi?", "Ebu Deys nerede?" soruları sorulmaya başlandı.

EBU DEYS NERESİ

Ebu Deys bölgesi Doğu Kudüs'te yer alıyor. Bölgede çoğunlukla Filistinli Müslüman Araplar yaşıyor. Mescid-i Aksa'ya 2,5 kilometre uzakta bulunanan bölge, işgalci İsrail'in inşa ettiği duvarlarla çevrili durumda.