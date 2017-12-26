Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filistin'e teklif edilen Ebu Deys neresi

Yeni oyunlar peşinde koşan Büyük Şeytan ABD'nin Filistinlilere başkent olarak önerdiği Ebu Deys neresi?

26 Aralık 2017 Salı 19:47
Filistin'e teklif edilen Ebu Deys neresi

Hamas lideri İsmail Haniyye, Büyük Şeytan ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi ve buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını bildirdi.

Haniye'nin Ebu Deys açıklaması sonrası herkes "Ebu Deys neresi?", "Ebu Deys nerede?" soruları sorulmaya başlandı.

EBU DEYS NERESİ

Ebu Deys bölgesi Doğu Kudüs'te yer alıyor. Bölgede çoğunlukla Filistinli Müslüman Araplar yaşıyor. Mescid-i Aksa'ya 2,5 kilometre uzakta bulunanan bölge, işgalci İsrail'in inşa ettiği duvarlarla çevrili durumda.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 19:47
  1. Ebu Dyes nerede

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi prensler hakkında flaş karar!
    1. Suudi prensler hakkında flaş karar!
    2. 9 bin Somaliliye insani yardım
    3. Minikler Anadolu Yakası Satranç..
    4. Lifecell,Son SMS’leri Uzaya Gönderiyor!
    5. Filistin'e teklif edilen Ebu Deys neresi
    6. TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist..
    7. Diyarbakır otogarına öyle bir pankart..
    8. Cep telefonunuzu taşırken bunlara dikkat
    9. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
    10. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    11. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    12. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    13. Komünistler tarafından katledilenler..
    14. Temimi için sokaklara çıktılar
    15. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    16. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    17. Filistin'de çatışmalar azaldı
    18. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    19. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    20. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’