Filistin'e öyle bir pankart astılar ki..

Filistin’in Ramallah şehrinde yer alan bir ayakkabıcı dükkanının vitrinine asılan ilanda, dükkana gitmek isteyen Amerikalılar ve İngilizlerin, Balfour Deklerasyonu ve Trump’ın Kudüs kararı yüzünden Filistinlilerin çektiği acılar için önce özür dilemesi gerektiği yazıyor.

Uyarının ardından misafirperver bir “hoşgeldiniz” notu yer alıyor.