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Filistin'e öyle bir pankart astılar ki..

Filistin’in Ramallah kentinde el yapımı ayakkabılar satan bir dükkanın vitrinine ABD ve İngilizler ''özür dilemeli'' ilanı asıldı.

02 Ocak 2018 Salı 17:59
Filistin'e öyle bir pankart astılar ki..

Filistin’in Ramallah şehrinde yer alan bir ayakkabıcı dükkanının vitrinine asılan ilanda, dükkana gitmek isteyen Amerikalılar ve İngilizlerin, Balfour Deklerasyonu ve Trump’ın Kudüs kararı yüzünden Filistinlilerin çektiği acılar için önce özür dilemesi gerektiği yazıyor.

Uyarının ardından misafirperver bir “hoşgeldiniz” notu yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:59
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