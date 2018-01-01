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Filistin'e destek veren Yeni Zelandalı şarkıcıyı hedef gösterdiler!

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri iptal etmesi üzerine Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:07
Filistin'e destek veren Yeni Zelandalı şarkıcıyı hedef gösterdiler!

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

Washıngton Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi.

Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi.

Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı.

Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 20:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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