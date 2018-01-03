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Filistin'den Trump'ın tehdidine sert cevap!

Filistin Halk Kurtuluş CephesiABD Başkanı Trump'ın Filistin yönetimine mali yardımları kesme tehdidinin saldırgan ve zavallı bir araç olduğu değerlendirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:34
Filistin'den Trump'ın tehdidine sert cevap!

FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Washington'un tehditleri, ABD'nin Filistin halkına düşmanlığını göstermede atılmış yeni bir adım, Filistin meselesini tasfiye etmek için Siyonist düşmanın ve kendisinin şartlarını dayatabileceği yönündeki bir kuruntu, zavallı ve saldırgan bir araçtır." ifadesi kullanıldı.

FİLİSTİN HALKI ABLUKAYA DİRENECEK VE HAKKINI SAVUNABİLECEK GÜÇTEDİR

Açıklamada, "Ulusal haklarımız pazarlık konusu edilemez, zehirli yardımları kabul etmeyen Filistin halkı, ablukaya direnebilecek ve hakkını savunabilecek güçtedir." denildi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (UNRWA'ya) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 23:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • YorumYorum1 sa önce
    Bu Trump bütün dünyanın başına bela.Eskiyalık almış başını yürümüş.Bu eşkiya ABD den Hristiyanlık da memnun değil.Tabi Trump piyonunun arkasında para baronları da "ki bu baronların para gücü tüm dünya devletlerinden daha fazla olduğu söyleniyor yani karun kadar zengin" bu dünyanın başına bela.Her tarafta sefalet sömürge yoksulluk açlık.Bunlara dur deme vakti yakındır.Düşünün , bir insan veya on insan nasıl olurda tüm dünya devletlerinden daha kudretli olabilir.İnsanlık kölelik düzenine dur diyecektir.Hiç şüpheniz olmasın.Bugün Avrupa fikir önderleri de bu baron eşkiyaları nı dillendirmektedirler.Daha fazla söze gerek yok.Kısacası bu düzen böyle gitmez gitmeyecek.Selamlar.
  • MiLLETMiLLET1 sa önce
    Senin yardimin senin olsun alcak siyonist
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