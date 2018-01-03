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Filistin'den Trump'a sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e yapılan yardımları kesme tehdidine Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi cevap verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:13
Filistin'den Trump'a sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Washington'ın Filistin yönetimine yıllık 300 milyon dolardan fazla yaptığı ekonomik yardımı kesebileceği yönündeki açıklamasına Filistin'den yanıt geldi.

'TRUMP BARIŞ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞIMIZI SABOTE ETTİ'

Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi yaptığı açıklamada 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti" dedi.

'KENDİ SORUMSUZ EYLEMLERİNİN SONUÇLARI İÇİN FİLİSTİN'İ SUÇLAMAYA CÜRET EDİYOR'

Aşravi açıklamasının devamında " Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:13
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Filistin
  3. Filistin Yasama Konseyi
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