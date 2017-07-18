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Filistin’den İİT’ye Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

Filistin Başbakanı Hamdallah, İİT'ye İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri ile kentte gerilimi tırmandırması konusunda yaşanan son gelişmeler üzerine acil toplanma çağrısı yaptı.

18 Temmuz 2017 Salı 19:07
Filistin’den İİT’ye Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine karşı acil toplanma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hamdallah'ın, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri ile kentte gerilimi tırmandırması konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Hamdallah’ın, İİT’ye acil toplanma çağrısı yaptığı aktarılan açıklamada, “İsrail’e güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirme konusundaki adımlarından vazgeçmesi için baskı yapılması gerektiğini” söylediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hamdallah’ın bütün Arap ve İslam dünyası ülkelerine Kudüs, İslam ve Hristiyan mukaddesatını savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi konusundaki çağrısını da bir kez daha yinelediğine yer verildi. 

İsrail polisi, cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. İsrail güçleri, olayın ardından 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:07
  1. Harem
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
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