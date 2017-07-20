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Filistin'den AB'ye Mescid-i Aksa çağrısı

Filistin Başbakanı Hamdallah, Avrupa Birliği'den İsrail'e baskı yapmasını istedi. Hamdallah, İsrail'in uygulamalarının bölgedeki güvenliği olumsuz etkileyeceğini belirtti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:45
Filistin'den AB'ye Mescid-i Aksa çağrısı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Avrupa Birliği'ne (AB) Filistinlilere ve kutsallarına yönelik ihlallerini durdurması amacıyla İsrail'e baskı yapmak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hamdallah'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah'ın AB ülkelerinin Filistin'deki büyükelçileri ve temsilcilerini ofisinde kabul ettiği, görüşmede İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Yahudi yerleşim birimleri gerginliğini tırmandırması başta olmak üzere Kudüs'teki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Başbakan Hamdallah, "Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünü değiştirme çabaları ve Kudüslülere karşı devam eden ihlalleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'te gerginliği tırmandırması karşısında güvenlik durumunun kötüye gidebileceği" uyarısını yineledi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:45
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