Filistin'de yeni bir intifa'da başlayabilir

İsrail ordusu, Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail ordu komutanlığının hazırladığı stratejik belgelerde, “Filistin sahasındaki olayların tırmanma ihtimali çok yüksek. Ancak İran’ın Suriye’de askeri olarak konuşlanmış olması ile Tahran tarafından yönetilen Hizbullah örgütünün tehlike sıralamasındaki birincilik durumunu koruyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ gibi "küresel cihadi" hareketler ise İsrail’e tehdit açısından üçüncü seviyede yer alıyor.

Radyonun haberine göre, birkaç ay önce askeri kanatlar arasında genelge olarak yayınlanan raporda, “ABD’nin desteği, İran nükleer tehdidinin ertelenmesi, iç buhranlarla kavrulan Arap ülkelerinin durumunun gerilemesi ve İsrail askeri gücünün üstünlüğü nedeniyle İsrail’in stratejik durumunun önde” olduğu vurgulandı.

"İSRAİL İLE BÖLGEDEKİ "MUTEDİL" ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMELİ" VURGUSU

Raporda, İsrail ile bölgedeki “mutedil” ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de daha önce yaptığı açıklamada, 2018 yılının Filistin sahasında yaşanması muhtemel olayların tırmanmasıyla sıcak geçeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, muhtemel askeri çatışmaların, çeşitli senaryoların ve devam eden askeri eğitimle paralel olarak güvenlik durum değerlendirme çalışmaları yürütüyor.