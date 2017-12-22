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Filistin'de tekrar ayrılık sinyalleri

Filistinli direniş örgütü HAMAS’ın Gazze Lideri Yahya Sinvar, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın partisi El Fetih ile yapılan uzlaşmanın çökmekte olduğunu belirtti.

22 Aralık 2017 Cuma 17:14
Filistin'de tekrar ayrılık sinyalleri

HAMAS ve El Fetih 12 Ekim’de Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanarak Gazze Şeridinin ve sınır geçişlerinin yönetiminin El Fetih’e devredilmesi için anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, on yıllık çatışmanın ardından sağlanmıştı.

Gazze Lideri Yahya Sinvar, gelişmelere ilişkin açıklamasında uzlaşmanın geçen on yıl boyunca defalarca yaşananlarla aynı kaderi paylaşabileceğini belirtti.

Sinvar’ın HAMAS’a yakınlığı ile bilinen medya kuruluşuna yaptığı açıklamada ‘uzlaşma projesi, dağılıyor. Sadece kör bir kişi bunu göremez’ şeklinde konuştu.

Yahya Sinvar, uzlaşma projesinin mimarlarından biri olarak görülüyordu.

Bu ayın başından beri devam eden tartışmalar, Fetih’in HAMAS’ı Gazze Şeridinin idaresini Fetih’e vermemekle ve HAMAS’ın El Fetih’in Gazze’deki memurların aylıklarını ödememekle suçlaması var.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:14
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