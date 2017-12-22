Filistin'de Öfke Cuması'nda Erdoğan posteri

Yaklaşık 45 bin Kudüslü Cuma namazını kılmak için Mescidi Aksayı doldurdu. Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır. Bugün bu hakikati görmezden gelerek bu topraklarda hak iddia edenler tarih karşısında mahkum olacaklardır. Bu vesileyle dün BM Genel Kurulu'nda haktan yana tavır sergileyen dünya ülkelerine teşekkür ederiz." İfadelerine yer verildi.

Namazdan sonra Filistin’in bütün bölgelerinde halk, Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek için yaptığı gösterilerde Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ve Türkiye bayrağı taşıdığı görüldü.

BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU, ONLARCA YARALI VAR

Protesto gösterileri sırasında İsrail askerleri Filistinlilere yoğun şekilde saldırdı.

Filistin Kızılay’ının açıklamasına göre Batı Şeria ve Gazze’de 4’ü kurşunla, 27’si plastik mermiyle 43’ü göz yaşartıcı bomba ile olmak üzere toplam 78 Filistinli yaralandı. Gazze’de ise Zekeriya Keferne isimli 24 yaşındaki Filistinli genç göğsünden vurularak işgal kurşunuyla şehit edildi. Gösteriler sırasında biri çocuk, onlarca Filistinli gözaltına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİNE SİLAH DOĞRULTTULAR

Ramallah’ta ise yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine İsrail askerleri engel oldu, sağlık ekiplerine silah doğrulttu.