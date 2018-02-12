Filistin'de o bölgeye girişi yasakladılar

İsrail askerlerinin, bir Yahudi yerleşimcinin aracına molotof kokteyli atıldığı iddiasıyla Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin girişini dün akşamdan bu yana kapalı tuttuğu belirtildi.

Beyta Belediye Başkanı Fuad Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşam çıkan olayların ardından beldenin ana girişini toprak dökerek ve büyük beton bloklarla kapattığını söyledi.

Beyta'da bulunan ve Nablus ile çevre beldelerin sebze aldığı merkezi çarşının, ana kapının kapalı olması nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini aktaran Meali, sebze almaya gelen araçların beldeye giremediğini kaydetti.

Beldenin ana girişinin kapalı olması nedeniyle öğrencilerin ve memurların da mağdur olduğu, okullarına ve iş yerlerine gitmek için uzun yollar tercih etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

İsrail askerleri, dün akşam beldeye baskın düzenleyerek, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmış, başta çocuklar olmak üzere belde sakinleri boğulma tehlikesi geçirmişti.