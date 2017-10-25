Filistin'de işgal devam ediyor

İsrail makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Nof Tsiyon Yahudi yerleşim biriminde "176 yeni konutun" inşasına onay verdiği bildirildi.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşa Komitesi, Doğu Kudüs’ün Cebel el-Mukebbir bölgesi toprakları üzerine kurulan Nof Tsiyon Yahudi yerleşim biriminde 176 yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

YERLEŞİM ALANI 3 KAT BÜYÜYECEK

Haberde, Nof Tsiyon’da halihazırda sadece 91 konutun olduğu, Kudüs Belediyesi’nin aldığı bu kararla söz konusu Yahudi yerleşim biriminin 3 kat büyüyeceği kaydedildi.