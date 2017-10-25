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Filistin'de işgal devam ediyor

Kudüs Belediyesi İnşa Komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te kurulan Nof Tsiyon Yahudi yerleşim biriminde 176 yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:22
Filistin'de işgal devam ediyor

İsrail makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Nof Tsiyon Yahudi yerleşim biriminde "176 yeni konutun" inşasına onay verdiği bildirildi.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşa Komitesi, Doğu Kudüs’ün Cebel el-Mukebbir bölgesi toprakları üzerine kurulan Nof Tsiyon Yahudi yerleşim biriminde 176 yeni konutun inşa edilmesini onayladı. 

YERLEŞİM ALANI 3 KAT BÜYÜYECEK 

Haberde, Nof Tsiyon’da halihazırda sadece 91 konutun olduğu, Kudüs Belediyesi’nin aldığı bu kararla söz konusu Yahudi yerleşim biriminin 3 kat büyüyeceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:22
  1. Doğu Kudüs
  2. İSRAİL
  3. Nof Tsiyon
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet2 sa önce
    Eceli gelen köpek caminin duvarına eder. Siyonist İsrail belasını bulacaktır.
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