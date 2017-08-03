Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için çağrı!

Filistinli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs Çağrısı" adı altında ülkedeki grupları birlik ve beraberliğe çağırdı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:21
Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için çağrı!

Filistinli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs Çağrısı" adı altında ülkedeki grupları birlik ve beraberliğe davet etti.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra siyasi ve parlamenterlerden oluşan 200'den fazla Filistinli, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri basın toplantısında, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün sonlandırılması için "Kudüs Çağrısı" adı altına bir girişim başlattıklarını bildirdi.

STK'lar adına konuşan Zuheyra Kemal, Filistinli gruplara İsrail ile güvenlik koordinasyonu ve iletişimi durdurma, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sonlandırılması için çalışma çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın Bire kentinde 30 Temmuz'da düzenlenen geniş çaplı toplantı sonrasında "Kudüs Çağrısı" girişimini başlatma kararı aldıklarını söyleyen Kemal, toplantı sırasında Ramallah yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik her türlü mali ve idari uygulamaları kaldırması karşılığında Hamas'ı, Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu komiteyi feshetmeye davet etme kararı aldıklarını ifade etti.

Kemal, "Bu girişim, Kudüs'teki son olaylarda Filistin'in varlığı ve Mescid-i Aksa'yı savunmada elde edilen zaferden ilham alınarak başlatıldı. Kudüs'teki son gelişmeler, ulusal birliğimizle zaferi gerçekleştirip, işgalciye geri adım attırabileceğimizi bize en net biçimde gösterdi." diye konuştu.

STK'lar, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da ulusal birlik hükümetinin kurulması için siyasi güçlerle istişare etmeye çağırdı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:21
  1. kudüs çağrısı
  2. filistin
  3. kudüs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a karşı tank verilmedi
    1. Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a..
    2. Trump'tan göçmenlik reform yasası!..
    3. Gebze'de merdivenlerden düşen 8 aylık..
    4. Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:..
    5. Endonezya'da gökten düşen esrarengiz..
    6. e-Devlet’te 10 yeni işlem eklendi
    7. Dilmen'in yeni partneri belli oldu
    8. Erdoğan'dan Şemdinli'de vurulan yaralı..
    9. Darbeci FETÖ’nün kripto imamı..
    10. Zonguldak'ta bir tomar parayla..
    11. Mahkeme başkanı sert çıktı! Laf..
    12. Borsa günü yükselişle bitirdi
    13. Adım adım Galatasaray'a geliyor!..
    14. Özer Hurmacı'nın yeni takımı belli oldu
    15. Uzmanlardan İstanbul'a nem uyarısı!
    16. Filistin'de bölünmüşlüğün..
    17. Almanya'da yüksek mahkeme Mason..
    18. Resmen duyurdu! 2019'da cumhurbaşkanı..
    19. Barcelona'dan Neymar transferine son..
    20. İzmir'de grev bitti, vapur seferleri..
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…