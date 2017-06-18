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Filistin’de ‘Bıçaklı İntifada’ Devam Ediyor

Kudüs’teki İsrail kontrol noktasına ateşli ve bıçaklı saldırılar düzenleyerek Yahudi güvenlik yetkilisinin ölümüne neden olan 3 Filistinli saldırının ardından vurularak öldürüldü.

18 Haziran 2017 Pazar 01:42
Filistin’de ‘Bıçaklı İntifada’ Devam Ediyor

İki farklı alanda gerçekleşen saldırıların adresi Kudüs’teki Eski Şehir Duvarının Şam kapısı yakınları oldu.

İsrail polisinin açıklamasına göre olayların birinde bir grup İsrailli polise ateş açan ve bıçakla saldıran iki Filistinli vurularak öldürüldü.

Diğer olayda ise Filistinli eylemci elindeki bıçakla İsrail Polisine saldırdı. Diğer İsrailli polisler tarafından saldırısının ardından vurulan Filistinli olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaylarda bir İsrailli polis ölürken biri de yaralandı.

Ekim 2015 yılından bu yana devam eden ‘bıçaklı İntifada’ Filistin sokaklarındaki İsrailli güvenlik güçlerini tehdit etmeye devam ediyor.

IŞİD, olayın sorumluluğunu üstlenen bir açıklama yayınladı.

Hamas yetkilisi İzzet Rişek ise Kudüs’teki saldırganların (3 kişi) IŞİD’den değil Hamas & FHKC’den olduklarını yazdı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:42
  1. Filistinli eylemci
  2. İSRAİL
  3. Kudüs
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