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Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı

Fetih Hareketi tarafından yönetilen Ramallah merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki 6 bin 145 memuru erken emekliye ayırdı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:03
Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Hamas'ın yönetimindeki Gazze'de 6 bin 145 memurun emekli edildiğini belirtti.

Filistin yönetiminin aldığı bu kararın geçici olduğunu belirten Mahmud, "Bu ve daha önce devreye sokulan uygulama ve önlemler Hamas'ın bölücü ve parçalayıcı faaliyetlerine son vermesine bağlı olarak alınan geçici önlemlerdir." dedi.

Mahmud, ayrıca, Hamas tarafından uzlaşı hükümetine alternatif olarak kurulan "İdari Konseyin" feshedilmesi çağrısında bulundu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Mahmud, Filistin yönetiminin Hamas'ın "bölücü" faaliyetleri karşısında bu tür önlemler almak zorunda kaldığını öne sürerek, Hamas'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın misyonunu benimsemesi halinde Gazze'ye yönelik bu uygulamaların son bulacağını ifade etti.

Öte yandan Ramallah merkezli Rami el-Hamdallah başbakanlığındaki Filistin hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Hamas'ın Filistin yönetiminin şartlarına uyması halinde hükümetin, Gazze'de sorumluluğu yüklenmeye hazır olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:03
  1. Filistin
  2. Ramallah merkezli Rami el-Hamdallah
  3. FİLİSTİN
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