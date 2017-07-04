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Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı

Filistin'de Fetih Hareketi tarafından yönetilen Ramallah merkezli hükümet, Gazze'deki 6 bin 145 memuru erken emekliye ayırdı. Hamas karara tepki göstererek "Gazze'ye uyguladığı ceza politikasının devam ettiği anlamını taşıyor" dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 18:36
Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı

Fetih Hareketi tarafından yönetilen Ramallah merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki 6 bin 145 memuru erken emekliye ayırdı.

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Hamas'ın yönetimindeki Gazze'de 6 bin 145 memurun emekli edildiğini belirtti.

Filistin yönetiminin aldığı bu kararın geçici olduğunu belirten Mahmud, "Bu ve daha önce devreye sokulan uygulama ve önlemler Hamas'ın bölücü ve parçalayıcı faaliyetlerine son vermesine bağlı olarak alınan geçici önlemlerdir." dedi.

Mahmud, ayrıca, Hamas tarafından uzlaşı hükümetine alternatif olarak kurulan "İdari Konseyin" feshedilmesi çağrısında bulundu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Mahmud, Filistin yönetiminin Hamas'ın "bölücü" faaliyetleri karşısında bu tür önlemler almak zorunda kaldığını öne sürerek, Hamas'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın misyonunu benimsemesi halinde Gazze'ye yönelik bu uygulamaların son bulacağını ifade etti.

Hamas'tan tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, Hamdallah hükümetinin Gazze'ye uyguladığı ceza politikasının devam ettiği anlamını taşıyor." denildi.

Kararın, "insanlık dışı" ve "ahlaki değerlerden yoksun" olduğu belirtilen açıklamada, atılan adımla Gazze ablukasının sıkılaştırılmasına katkı sağlandığı vurgulandı.

Hamdallah hükümetinin, Gazze'deki görevini bıraktığı ifade edilen açıklamada, hükümete, alınan karardan geri adım atma, yasal, siyasi ve ahlaki sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

  • Öte yandan Ramallah merkezli Rami el-Hamdallah başbakanlığındaki Filistin hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Hamas'ın Filistin yönetiminin şartlarına uyması halinde hükümetin, Gazze'de sorumluluğu yüklenmeye hazır olduğu belirtildi.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:36
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