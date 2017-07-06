"Filistin topraklarından taviz verilmesine karşıyız"

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi Mahmud Ez-Zehhar, Hamas'ın denizden nehire ve Ra's En-Nagura'dan Rafah'ın güneyine kadar tarihi Filistin topraklarından taviz verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Mahmud Ez-Zehhar, Filistin halkının sabiteleri ve toprağı aleyhinde olmamak şartıyla her Arap ülkesiyle ilişki kurmaya hazır olduklarını belirterek, işgal rejiminin veya diğer başka çevrelerin tehditlerinin Hamas'ı korkutmadığını ve hareketin yoluna devam ettiğini bildirdi.

El-Meğazi Kampı'nda dün gece üstün başarılı öğrenciler onuruna düzenlenen törende konuşan Ez-Zehhar, Filistin topraklarından tek bir karışı dahi satmayacaklarını fakat Filistin halkına yardım etmek isteyen herkese ve her Arap ülkesine kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ni kuşatanları, memur maaşlarını ve elektriği kesenleri, insanları günlük yaşamlarıyla tehdit edenleri eleştiren Ez-Zehhar, Hamas'ın 2006 ve 2014'teki savaşlarda direnmeyi başardığını ve Filistin'i işgalden kurtarma savaşına hazır olduğunu söyledi.

Hamas'ın hiçbir gün Filistin'in tek bir zerre toprağından taviz vermeyi düşünmediğini kaydeden Ez-Zehhar, başarılı öğrencilere seslenerek ümmetin yolunu aydınlatacaklarını ve tarihini yeniden yazacaklarını belirtti.

"Düşmanın tehditleri bizi hiçbir şekilde korkutmuyor" diyen Ez-Zehhar, töreni düzenleyen İslami Kitle Öğrenci Grubu'na da teşekkür etti.

Fiem