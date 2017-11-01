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'Filistin sorunu çözülmeden bölgede barış sağlanamaz'

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin sorunu çözülmeden bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:42
'Filistin sorunu çözülmeden bölgede barış sağlanamaz'

Filistin Başbakanı Hamdallah işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentindeki Filistin Başbakanlık Sarayı’nda, Yeni Zelanda’nın Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hamdallah, Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ile yaptığı görüşmede, "Filistin’e ilişkin son gelişmeler ve Filistinli taraflar arasında devam eden uzlaşı çabalarını" ele aldı.

İsrail’in barışa zorlanması için uluslararası camiaya çağrıda bulunulan açıklamada, Hamdallah'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Filistin sorunu çözülmeden bölgede barış ve istikrarın sağlanması mümkün değildir. İsrail ise Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetleri ve nüfuz alanını genişletme çabalarıyla işgalin askeri varlığını güçlendirme ve iki devletli çözümü bitirmeyi hedefliyor. Uluslararası toplum, İsrail hükümetine baskı yaparak, barışın tesis edilmesi konusundaki gerekleri yerine getirmesi ve ciddi bir ortak olmasını sağlamalıdır.”

Açıklamada Hamdallah’ın, Yeni Zelanda’nın birçok uluslararası toplantıda Filistin lehine yaptığı oylama ve Filistin sorunun çözülmesine yönelik verdiği desteği takdir ettiği belirtildi.

Reddy, İsrail-Filistin ziyareti kapsamında bugün Ramallah’a gelmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:42
  1. Hamdallah
  2. Filistin
  3. Yeni Zelanda
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