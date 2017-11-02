Filistin, İngiltere'ye dava açacak

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100'üncü yılını gururla kutlayacağız." şeklindeki sözlerine işaret ederek, "Filistin hükümeti, İngiltere'yi kutlama kararından vazgeçirmek için çok çaba sarf etti." ifadelerini kullandı.

Kutlama kararından vazgeçmemesi nedeniyle İngiltere'ye dava açılacağını belirten Maliki, "Hukuki işlemleri yürütmesi için yakında İngiltere'de bir hukuk bürosu ile yetkilendirme sözleşmesi yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Maliki, bu adımın adaletin tesisi, Filistin halkına yapılan tarihi zulmün ortadan kalkması, İngiltere'nin bunun için özür dilemesi ve tazminat vermesi için atılacağını kaydederek, bakanlığın benzer davalar açmak suretiyle Balfour Deklarasyonu'ndan zarar gören Filistinlileri motive etmek için çalışacağını aktardı.

İngiltere Başbakanı May, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda gerçekleştirilen "Başbakan'a Sorular" oturumunda yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100'üncü yılını gururla kutlayacağız." demişti.

BALFOUR DEKLARASYONU

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.