Filistin için Yenikapı’dayız

HABER MERKEZİ - Yarın İstanbul Yenikapı’da ülkemizdeki birçok sivil toplum kuruluşunun destek vereceği Büyük Kudüs Mitingi düzenlenecek.

TÜRKİYE BULUŞACAK

Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklayan ve Kudüs semalarında ezanı susturan Siyonist İsrail’e en güçlü tepki ümmetin kalesi konumundaki Türkiye’den verilmeye devam ediliyor. Ümmet sustukça kuduran ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize zulüm eden İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kapatma ve ezanı Kudüs semalarında yasaklama girişimine sert tepki gösteren Türkiye, milyonluk bir miting için Yenikapı’da buluşmaya hazırlanıyor. Milli irade mitingleriyle özdeşleşen Yenikapı miting alanı bu kez kapılarını Mescid-i Aksa için açacak.

‘Yaklaşıyor yaklaşmakta olan’

Yarın saat 17:00’de başlayacak mitinge birçok sivil toplum kuruluşu, vakıf ve dernek destek verecek. Mitinge ilişkin bilgi veren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, “Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yek vücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, şairin dediği gibi ‘Yaklaşıyor yaklaşmakta olan’ demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz” dedi.

YALÇIN: İSRAİL’E GÜÇLÜ MESAJ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da mitinge katılacaklarını belirtti. Yalçın, mitingin İsrail’e bir mesaj olacağını, bu yüzden mitinge katılacaklarını söyledi. Yalçın, “Müslümanların onuruna kast edenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs’ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız. Müslümanların sesine ses, yumruğuna güç olacağız. Yenikapı’da tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi mahşeri bir kalabalık olmalı ki İsrail’e sert bir mesajı milletçe göndermiş olalım” şeklinde konuştu.

RONALDO DA DAVET EDİLDİ

Öte yandan; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Real Madrid’de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya da “Büyük Kudüs Mitingi”ne katılması için davet mektubu gönderdi.