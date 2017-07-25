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Filistin hükümetinden Kudüs'e destek

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Kudüs'e destek için tahsis edilen 25 milyon doların ödenmesine başlandığını açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:29
Filistin hükümetinden Kudüs'e destek

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla, Kudüs kentindeki vatandaşlara, tüccarlara ve kuruluşlara İsrail karşısında metanetlerini güçlendirmek amacıyla daha önceden tahsis edilen 25 milyon doların ödemesine başlandığını belirtti.

Söz konusu miktarın, başkanlık tarafından oluşturulan Kudüs Yüksek Komitesi aracılığı ile uygulanacağını dile getiren Hamdallah, Arap ve Filistinli iş adamlarına Kudüs için bağış desteğinde bulunmaları çağrısında bulundu.

Hamdallah son olarak, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi, İslam ve Arap ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Mescid-i Aksa ve Kudüs'e karşı olan sorumluluklarını yüklenmeleri, İslam ve Hristiyan kutsallarının korumasını sağlamalarını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas geçen cuma Kudüs'e destek amaçlı 25 milyon dolar tahsis edeceklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:29
  1. Birleşmiş Milletler
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
  5. Mahmud Abbas
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