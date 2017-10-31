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'Filistin her zaman Filistinlilerindi'

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, "İngiltere, Filistin toprakları üzerinde karar verme hakkına sahip değil. Filistin her zaman Filistinlilerindi. Yahudiler hangi hakla burada devletlerini kuruyorlar?" dedi.

31 Ekim 2017 Salı 11:51
'Filistin her zaman Filistinlilerindi'

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, İngiltere'nin 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projesinin 100. yılı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa, Balfour Deklarasyonu'nun Filistin ve Filistin halkı için ne anlama geldiği sorusuna, bu deklarasyonun Filistin halkının trajedisinin başlangıcı olduğunu ifade ederek "Filistin halkının başına gelen bu trajedi, o dönem süper güç olan İngiltere'nin verdiği bu uğursuz sözün İngiliz siyasetinin içeriği haline gelmesiyle meydana geldi." cevabını verdi.

Balfour Deklarasyonu'nun iki ana konu üzerine kurgulandığını dile getiren Mustafa, birinci konunun Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan kurulması, ikinci konunun da Filistin'de Yahudi olmayan toplumların sivil ve dini haklarının kısıtlanmaması olduğunu belirtti.

Mustafa, "İngiltere, Filistin toprakları üzerinde karar verme hakkına sahip değil. Filistin her zaman Filistinlilerindi. Yahudiler hangi hakla burada devletlerini kuruyorlar?" ifadelerini kullandı.

Filistin'deki durum analiz edildiğinde İsrail'in hala Balfour Deklarasyonu'na bağlı olduğuna dikkati çeken Mustafa, bu deklarasyonun Filistinlilerin sivil ve dini haklarını tanıdığını ama siyasi haklarını resmi olarak tanımadığını belirtti.

Mustafa, İngiltere'nin 100 yıl sonra bile Filistin halkına verdiği zarar için özür dilemeye hazır olmadığını ifade ederek İngiltere'nin İsrail ile Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmasını Filistin halkının duygularına karşı yeni bir meydan okuma ve manipülasyon olarak niteledi.

"Balfour Deklarasyonu ile verilen sözün kurbanı kim? İngiltere, hala bağımsız Filistin devletini tanımama konusunda ısrar ediyor." diye konuşan Mustafa, İngiltere'nin bu tutumunun ahlaki olmadığını, Filistin halkının trajedisini tanıması ve bu tarihi hatayı düzeltmek için çalışması gerektiğini vurguladı.

Mustafa, Balfour Deklarasyonu'nun neden Filistin'de her sene anıldığı sorusunu, "Çünkü Balfour Deklarasyonu'nun etkileri hala devam ediyor. İsrail'in Balfour Deklarasyonu ile verilen söze dayanarak Filistin halkının toprakları üzerinde kurulması sebebiyle Filistin halkının trajedisi hala sürüyor." şeklinde cevapladı.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının hala teslim edilmediğine dikkati çeken Mustafa, "Hem Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkı hem de İngiltere'nin halkımıza karşı işlediği bu suçlar zaman aşımına uğramıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı sebebiyle Filistin'deki tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin medya yoluyla faal olması gerektiğini dile getirerek "Bütün dillerde, yalan ve aldatmacaya dayanan Balfour Deklarasyonu ve gerçekleri aydınlatmalıyız." diye konuştu.

Hukuki anlamda çalınacak çok kapı bulunduğunu ve bu çerçevede yapılacak çok şey olduğunu ifade eden Mustafa, "Siyasi araçlar kullanılmalı ve İngiltere ile olan ilişkiler gözden geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, İngiltere ve Avrupa'daki sivil toplum örgütleri ile de bilimsel ve akılcı bir şekilde çalışılması gerektiğine işaret ederek bu şekilde mevcut pozisyonunu değiştirmesi ve bu tarihi hatayı düzeltmesi için İngiltere'ye baskı yapılabileceğini söyledi.

Filistin'de ve dünyanın her yerinde Filistin halkına karşı işlenen bu siyasi suça son vermek için programlar düzenleneceğini dile getiren Mustafa, ayrıca Filistin ile dayanışma içinde olan ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla da ortak programlar yapılacağını kaydetti.

Mustafa, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı sebebiyle 1 Kasım'da Türkiye'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade ederek "Bu deklarasyonun Filistin halkı için yol açtığı yıkıcı sonuçlar hakkında konuşacağımız basın toplantısı Büyükelçilik binamızda olacak." dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:51
  1. Balfour Deklerasyonu
  2. Faed Mustafa
  3. Filistin
  4. türkiye
  5. Anadolu Ajansı
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