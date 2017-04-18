Filistin halkının büyük korkusu

İsrail’in İngiliz manda yönetimi döneminden kalan, insanları suç isnat etmeksizin aylarca hatta yıllarca parmaklıklar ardında bırakan "idari tutukluluk" politikası, Filistinlilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.



İsrail, 1945'te İngiliz manda yönetimi döneminde uygulanan "idari tutukluluk politikasını", Batı Şeria ve Gazze'yi işgal ettiği 1967 yılından sonra da sürdürüyor.

İsrail yönetimi, İngiliz manda yönetimi döneminde uygulanan benzeri metotla, gözaltına aldığı Filistinlileri, hiçbir suç isnat etmeden, istihbarat birimlerinin tavsiyeleri üzerine aylarca bazen de yıllarca hapiste bırakabiliyor.

Bazı idari tutukluların "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiği" öne sürülerek, "gizli dosya" kapsamında tutukluluk süreleri yıllarca uzatılabiliyor. Bu süreçte tutuklunun veya avukatının dosyayı incelemesine izin verilmiyor.

İsrail hapishanelerinde hukuksuz uygulamalara maruz kalan Filistinli tutuklular, tepkilerini en etkili şekilde ortaya koyup, seslerini duyurmak için on yıllardır sık sık açlık grevlerine başvurmak zorunda kalıyor.

Serbest bırakılmalarının ardından kısa bir süre sonra İsrail tarafından yeniden tutuklanarak söz konusu Filistinlilere karşı "yıldırma politikası" uygulanıyor.

İsrail'in "suç isnat etmekte aciz kaldığı siyasi kişilikler ve gazeteciler gibi toplumun önde gelen etkili şahsiyetlerini tutuklamada bu silaha" başvurduğunu kaydeden insan hakları örgütleri, şu anda İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" kapsamında yaklaşık 500 Filistinlinin bulunduğunu belirtiyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Esirler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, İsrail'in son zamanlarda yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın Filistinlilere karşı idari tutukluluk kararlarını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 2000 yılından bu yana 26 bin "idari tutukluluk" kararı çıkararak "toplu cezalandırma" yöntemine başvurduğu belirtildi.

Bu uygulamanın uluslararası kanunlarda "savaş suçu" sayıldığı kaydedilen açıklamada, "İdari tutukluluk, esirlere karşı baskı aracı ve psikolojik işkenceye dönüştü. İsrail adil bir yargılama yerine, hiçbir dava veya suç isnadı olmaksızın askeri talimatlar ile keyfi tutuklamalar yapmayı tercih ediyor." denildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumu Araştırma ve Belgeleme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluğu "toplu cezalandırma siyasetine" dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Bu şekilde tüm uluslararası kanunları hiçe sayıyor." dedi.

Fervane "İdari tutukluluk, İsrail'in Filistinlilerin düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı eziyet ve zulüm aracıdır. Özellikle bunun on binlerce Filistinliye uygulandığını düşündüğümüzde büyük bir tehlike ve suçtur." ifadelerini kullandı.

Filistinli tutukluların karara iki şekilde karşı koymaya çalıştığına işaret eden Fervane, bunların "yılmadan direnmek ve açlık grevi" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA