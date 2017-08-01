Filistin Devlet Başkanı, Hamas heyetini kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas heyetini makamında kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın Hamas heyetini kabulünde, Batı Şeria ile Gazze arasında 2007 yılından beri devam eden bölünmüşlüğün sona erdirilerek ulusal birliğin güçlendirilmesi ve Filistin toprağı ve halkı arasında yeniden kaynaşma ele alındı.

Hamas heyetinde Mahmud er-Rumhi, Muhammed Tutah, Eymen Derağime, Semir Ebu Iyşe ve Nasıruddin eş-Şair bulunuyor.

Görüşmeyle ilgili Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.