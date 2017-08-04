Filistin davası ipi İsrail'de bulunan bu başkanlarla iflah olmaz!

İsrailli gazete Hayom Abbas'ın büyük baskı altında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek, Abbas sonrası için Filistin'de potansiyel bir adayı destekleyeceklerini söyledi.

"ABBAS ÖLÜRSE FARAJ DESTEKLENMELİ"

Gazze'de Filistinlilere maaşların ödenmemesi yüzünden Abbas'ın büyük baskı altında kaldığını belirten gazete, Filistin İstihbarat başkanı Majid Faraj'ın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete ayrıca Faraj'ın İsrail güvenlik güçleriyle mükemmel ilişki içerisinde olduğunu ve Hamas'a karşı iyi mücadele ettiğini belirtti.

İsrail gazetesinden Mahmud Abbas iddiası

"ANİ ŞEKİLDE ÖLEBİLİR YA DA İSTİFA EDEBİLİR"

İsrailli General Moshe Elad'a dayandırılan bilgiye göre ise Abbas son aylarda yaşadığı büyük baskı nedeniyle istifa edebilir veya ani bir şekilde ölebilir.

Hayom gazetesi aynı zamanda haberinde ABD Başkanı Trump'ın Abbas'a yönelik uyarılarını ve Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin Abbas'a sırt çevirdiğini hatırlattı

Yıllardır Filistin davası dünyadaki Müslümanların ortak derdi, davası olurken Filistin içerisinde paramparça edilmiş toprakları yönetemeyen, yönetemediği gibi her geçen gün İsrail yahudilerine kaptıran devlet başkanı Mahmud Abbas ve beraberindekilerin dönemini İsrail medyası oluşturduğu altyapı ile kapatmayamı çalışıyor sorusunu akıllara getiriyor.

Mescid-i Aksa olaylarında sürekli olarak sivillerin ön plana çıkarak Müslümanların kutsal mekanını korumaya çalışması, Mahmud Abbas ve onun gibi kişilerin tehdit vari konuşmalarından öteye gidemeyecek beyanları aslında Filistin meselesinin acı içyüzünü gözler önüne seriyor.

Bizlere yıllardır oynanan oyunlar gösteriyorki, Filistin davası Mahmud Abbas ve beraberindeki kişilerle yürümedi, yürümez. Filistin davası malını ve canını İslam yolunda feda edecek kişilerle yürür.