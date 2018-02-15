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Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'ye davet etti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Gazze’ye davet etti.

15 Şubat 2018 Perşembe 00:55
Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'ye davet etti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Gazze’ye davet etti.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Filistin halkının maruz kaldığı ''acımasız İsrail işgalini kendi gözleriyle görmesi için" işgal altındaki Filistin topraklarına davet etti.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin şubat ayı dönem başkanı Kuveyt ve geçici üyelerinden Bolivya'nın talebi üzerine Gazze'deki insani durumun kapalı oturumda görüşüldüğü toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in ''gayrimeşru ve acımasız'' ablukası nedeniyle Gazze'de insani bir felaket yaşandığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Gazze ablukasını kaldırması için çağrıda bulunan Mansur, ''Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin halkının maruz kaldığı acımasız İsrail işgalini kendi gözleriyle görmek için en kısa sürede işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etmeli.'' dedi.

Mansur ayrıca BM'de ''üye olmayan gözlemci devlet statüsüne'' sahip Filistin'in örgüte tam üye olması gerektiğini ancak ''yasal ve doğal bu hakkına'' BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip ABD'nin karşı çıktığını ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 00:55
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