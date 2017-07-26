Filistin bizim davamızdır

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA - MHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Harem-i Şerif’in girişlerine konulan dedektörlerin ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yaptığı zulümlerin, insanlığı ayaklar altına alan bir uygulama olduğunu söyledi.

“SİYONİZM VAHŞİ BİR KOMPLONUN HAZIRLAYICISI”

İsrail’in Harem-i Şerif’in tarihi ve manevi statüsüne pervasızca saldırdığını belirten Bahçeli,

Mescid-i Aksa’ya çıkan yollarda, Kudüs’ün farklı noktalarında Filistinlilere ateş açıldığını, göz yaşartıcı gaz ile ses bombaları kullanılarak barbarca muameleler sergilendiğini belirterek, “İsrail polisi 3 Filistinliyi şehit ederken, 200’den fazlasını yaralamıştır. Siyonizm, bir kez daha Kudüs’te vahşi bir komplonun taraf ve hazırlayıcısı olmuştur. Bunu yaparken de yüce dinimizin kutsallarına hasar vermekten çekinmemiş, geri durmamıştır. Hiç kuşkusuz, Kudüs’teki hak ihlalleri, zora ve zorbalığa dayanan ambargolar insanlığın ve inancımızın hiçbir değer ve mirasıyla izah ve ifade edilemeyecektir. Mescid-i Aksa’nın kısıtlamalara maruz kalması elbette İsrail’in gerçek yüzünü, karanlık niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİNLİLERİN DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR”

Türkiye’nin İsrail’in ihlallerine karşı doğru bir noktada durduğunu dile getiren Bahçeli, “Harem-i Şerif tüm Müslümanların şeref nişanesi, kutsiyeti çok yüksek bir ibadethanesidir. Hiçbir hain emel Harem-i Şerif’i kirletemeyecektir. Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim davamızdır” diye konuştu.

“TERÖRİST HER İSİM ALTINDA ŞEREFSİZDİR!”

Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle asırlık plan ve hesapları kullanarak Türkiye’nin başına çorap örmeye çalıştığını vurgulayan Bahçeli, “Bakınız, YPG isim değiştiriyormuş. Yeni adıyla Suriye Demokratik Güçleri olacakmış. İsmin ne önemi vardır? Kaldı ki bu değişiklik malumun ilanı değil midir? İsim değişikliği cinayet ve ihanetleri nasıl örtecektir? Terör her yerde, terörist her isim altında terörist ve şerefsizdir” değerlendirmesinde bulundu.