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Filistin adına vergi tahsil etmişler!

İsrail'in, Filistinlilerin borçlarına, Filistin yönetimi adına tahsil ettiği vergi gelirlerinden mahsup etme teklifi tepkiyle karşılandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:38
Filistin adına vergi tahsil etmişler!

Filistin hükümeti, İsrail'in, Filistinlilerin bireysel borçlarını, tahsil ettiği vergilerden mahsup etme teklifine tepki gösterdi.

Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistinlilere ait olduğunu iddia ettiği bireysel borçları, Filistin yönetimi adına tahsil ettiği vergilerden mahsup etme teklifi, Filistin yönetimi ve halkına karşı uygulanan baskı ve siyasi yaptırımların bir parçasıdır. Bu yaptırımlar, İsrail hükümetinin, arazilere el koyulmasını ve mali kaynakların yağmalanmasını meşrulaştırmak amacıyla çıkardığı ırkçı yasalar çerçevesinde uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin, kendi kanunlarını Filistinlilere dayatamayacağını vurgulayan Ebu Diyak, "Filistinlilerin ödediği vergilerden elde edilen gelirler, kamu hazinesine ve Filistin halkının tamamına aittir. İsrail hükümeti bunlara el koyamaz ya da iddia ettiği bireysel borçların ödenmesi için bunlardan kesinti yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik mali hak taleplerinde, Filistin yargısına başvurabileceğini dile getirdi.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, önceki gün hükümete, Filistinlilere ait olduğu iddia edilen borçların, aylık vergi gelirlerinden mahsup edilmesini teklif etmişti. İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre Şaked, konuyla ilgili İsrail Parlamentosu Knesset'e kanun teklifinde bulunmak için çalışıyor.

İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı aylık vergi geliri miktarı 182 milyon doları buluyor. Bireysel borçlar ise genellikle trafikte alınan cezalar ile Batı Şeria'da ruhsatsız inşaatlara kesilen cezalardan oluşuyor. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:38
  1. Filistin hükümeti
  2. Ali Ebu Diyak
  3. Filistin yargısı
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