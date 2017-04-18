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Filipinler’de ölü sayısı yükseliyor

Filipinler’de yolcu otobüsünün vadiye uçması sonucu meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya çıktığı bildirildi.

Filipinler’de ölü sayısı yükseliyor
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:45

Filipinler’in kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletindeki Carranglan kasabasının dağlık bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısının 24’den 26’ya çıktığı 21 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi. Verilen ilk bilgilerde yolcu sayısının 45 olduğu açıklanmıştı.Yetkililer, otobüsün 45 kişilik yolcu kapasitesinin olduğunu buna rağmen otobüste 50 yolcu bulunduğunu kaydetti.

Daha önce de aynı bölgede Şubat ayında bir otobüs kazası meydana gelmiş, 15 öğrenci hayatını kaybetmişti. Filipinler’de yolların yetersizliği ve yolcu otobüslerinin karıştığı kazalar uzun süredir tartışılıyor.

 
EtiketlerFilipinler
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:45
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