Filipinler’de öldürülen 17 sivilin cesedi bulundu
Filipinler’de terör örgütü DEAŞ’a bağlı gruplar ve ordu arasında çatışmaların yaşandığı Marawi şehrinde yaklaşık 1 ay önce öldürülen 17 sivilin cesedi bulundu28 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
Filipinler’in Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ’A bağlı grupların öldürdüğü 17 sivilin cesedi bulundu. Askeri sözcü, öldürülen 17 sivilden 5’inin kafası kesilmiş şekilde bulunduğunu belirtti. Tümgeneral Rolando Joselito Bautista yaptığı açıklamada, “Bu, masum sivilleri öldüren terör örgütünün acımasızlığının bir göstergesidir” dedi.
24 Mayıs’ta öldürüldükleri tahmin edilen sivillerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.