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Filipinler'de Kongre sıkıyönetimin uzatılmasına karar verdi

Filipinler Temsilciler Meclisi Başkanı Pantaleon Alvarez, yaptığı açıklamada, Kongre'de yapılan oylamada Duterte'nin sıkıyönetimin uzatılması talebinin 18 ret oyuna karşı 261 oyla kabul edildiğini duyurdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
Filipinler'de Kongre sıkıyönetimin uzatılmasına karar verdi

Filipinler'de Kongre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talebi üzerine Mindanao eyaletinde sıkıyönetimin yıl sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Filipinler Temsilciler Meclisi Başkanı Pantaleon Alvarez, yaptığı açıklamada, Kongre'de yapılan oylamada Duterte'nin sıkıyönetimin uzatılması talebinin 18 ret oyuna karşı 261 oyla kabul edildiğini duyurdu.

Kongre'de alınan karara göre, Mindanao'da sıkıyönetim 31 Aralık 2017'ye kadar devam edecek.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Kongre'ye sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili kararından dolayı teşekkür ediyoruz. Sıkıyönetimin uzatılması, barış ve istikrar için gerekli." ifadelerini kullandı.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Marawi'de yaklaşık 2 aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda 428 militan, 105 asker ve 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen, Abdullah-Ömer Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
  1. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  2. Filipinler
  3. Abdullah-Ömer Maute
  4. Ernesto Abella
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