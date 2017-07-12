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Filipinler’de dost ateşi: 2 ölü

Filipinler’in Marawi şehrinde Filipinler Hava Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucunda orduda görevli 2 asker hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:54
Filipinler’de dost ateşi: 2 ölü

Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Marine Colonel Edgard Arevalo yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelere göre uçaklardan atılan bombalardan biri hedeflenen yerin 250 metre dışına düştü” dedi. Arevalo, “Patlamanın şiddetiyle yakınlardaki yapılar çöktü. Olayda 2 askerimiz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor” dedi.

Öte yandan, Filipinler Hava Kuvvetleri, tarafından 31 Mayıs’ta Marawi şehrinde dost ateşi sonucu 11 asker hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:54
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