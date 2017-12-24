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Filipinler’de alışveriş merkezinde yangın: 37 ölü

Felaketlerle boğuşan Filipinler’de 200’ü aşkın kişinin öldüğü fırtınanın ardından, bir alışveriş merkezinde çıkan yangın yüzünden en az 37 kişi öldü.

24 Aralık 2017 Pazar 10:42
Filipinler’de alışveriş merkezinde yangın: 37 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in Davao kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi hayatını kaybetti.  

İtfaiye, yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. 6 kişi kurtarıldı ancak çoğu çağrı merkezinde çalışan 37 kişiye ulaşılamadı. Yetkililer, bu kişilerin sağ kurtulmuş olma ihtimallerinin olmadığını duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte de olay yerini ziyaret ederek, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüştü.

Alışveriş merkezi yetkilisi Janna Abdullah Mutalib, tekstil ürünleri, mobilya ve elektronik malzemelerin satıldığı üçüncü katta başlayan yangının kısa sürede binaya yayıldığını dile getirdi.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Tropikal tayfunda ölenlerin sayısı 200'ü aştı

Diğer yandan Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta)  tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 200'ü aştı.

Şinhua ajansının haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'ndan 153,  Zamboanga'dan 47 olmak üzere toplam 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, kayıp 72 kişinin arandığını ve bunların arasında da ölenlerin olmasından korktuklarını duyurdu.

Tayfunun Vietnam'a doğru ilerlediği belirtildi.                                                                                                              

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıplarıyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade ederek, BM'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 20 milyon dolar hasar oluşmuştu.

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:42
  1. AVM
  2. tayfun
  3. yangın
  4. Filipinler
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