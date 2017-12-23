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Filipinler'de 90 kişi toprak altında kalarak can verdi!

Filipinler'de tayfunun yol açtığı heyelanda onlarca insan can verdi. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:45
Filipinler'de 90 kişi toprak altında kalarak can verdi!

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfunu yaklaşık 90 insanın ölümüne neden oldu. Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

Tubod kasabasında birçok köyün yok olduğu yönünde bilgiler var. Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Felaket nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filipinler'de bir önceki hafta görülen Urduja fırtınası 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Pasifik Okyanusu ülkesinde her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 08:45
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