Filipinler'de 8 saatlik ateşkes sona erdi

Filipinler’de Ramazan Bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Ateşkesin son bulmasının ardından Filipinler Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ’a bağlı örgütlere yönelik operasyonlarına yeniden başladı. Orduya ait uçakların, militanların olduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği ve hava operasyonlarının kara operasyonlarıyla desteklendiği bildirildi.

702 SİVİL KURTARILDI

Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Restituto Padilla, Marawi’de çatışmaların başladığı yaklaşık 1 aylık süreçte 290 militanın öldürüldüğünü, 70 hükümet gücünün de hayatını kaybettiği aktardı. Çatışmaların başladığı 23 Mayıs’tan itibaren bin 702 sivil kurtarıldı.