Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler’in ikinci büyük adası Mindanao’nun güneyinde bu sabah yerel saatle 08.30 sıralarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:48
General Santos kentinin 20 kilometre doğusunda meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Filipinler Volkan Bilimleri ve Sismoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre 30 kilometre derinlikte meydana gelen 6.0 büyüklüğünde depremin ardından artçı depremler bekleniyor.