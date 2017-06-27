Filipinler’de 403 bin 52 kişi evsiz kaldı

Sosyal Yardımlaşma ve Gelişim Departmanı (DSWD) tarafından yapılan açıklamada, Marawi’de Maute grubu ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 403 bin 52 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Açıklamada Lanao del Sur vilayetindeki 20 belediyede evlerini terk etmek zorunda kalan insanların 2 tahliye merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

DSWD, çatışmadan etkilenen ailelere gıda paketleri, hijyen paketleri, mutfak eşyaları ve çadır gibi malzemeleri içeren 85.3 milyon değerinde yardım yapıldığını açıkladı.