Filipinler ordusundan flaş açıklama!

Filipinler ordu yetkilileri, terör örgütü DEAŞ’a bağlı grupların elinde bulunan kuzey bölgesinin 5 haftalık işgali sırasında militanların yaptıkları zulüm yüzünden çok sayıda sivilin öldüğünü bildirdi. Ordu Sözcüsü Restituto Padilla, Marawi şehrinde 27 kişinin öldüğünün tespit edildiğini ve hükümet güçleriyle militanlar arasındaki çatışmalardan kaçan sivillerden hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi. Padilla, ölümlerin nedeninin terör örgütünün yaptığı vahşet olabileceğini belirtti.

DEAŞ’a bağlı militanların insanları evleri yağmalamaya, silahlanmaya veya seks kölesi olmaya zorladığı ifade ediliyor.