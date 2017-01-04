Filipinler Liderinden şok açıklama: Kuzenlerim DAEŞ'e katıldı

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden beri olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Independent'ta yer alan habere göre Duterte, bazı aile üyelerinin terör örgütü DAEŞ'e katılmış olabileceğini söyledi.

Haber sitesi Rappler'a konuşan Duterte, "DAEŞ her yerde gibi görünüyor. Açık söylemek gerekirse, öbür tarafta olan kuzenlerim var, MI ve MN'ye katılmış olanlar. Duyduğum kadarıyla bazıları ise DAEŞ'a katıldı." diye konuştu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MI) ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MN), Filipinler'de etkinlik gösteren iki ayrılıkçı örgüt.

Güvenlik servislerine terör örgütlerine katılanların peşine gitmeleri konusunda emir vereceğini belirten Duterte, ülkenin kanunlarını ihlal eden kişilerin, akraba olsun olmasın, sert karşılık alacağını vurguladı.

Duterte, Davao'da Eylül ayında meydana gelen ve 14 kişinin öldüğü 70 kişinin yaralandığı markette meydana gelen çifte patlama ile Cotabato bölgesinde Noel arifesinde kilise dışında yaşanan patlamanın DAEŞ bağlantılı olduğunu söyledi.