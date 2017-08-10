Filipinler: Güney Çin denizine girmeyin

Filipinler, ABD, Japonya ve Avustralya'dan, Pekin yönetimi ile Güney Çin Denizi konusundaki anlaşmazlıklarına karışmamasını istedi.

Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, düzenlediği basın toplantısında, Manila yönetiminin, ABD, Japonya ve Avustralya tarafından yöneltilen, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddialarını geçersiz kılan uluslararası mahkemenin kararına sadık kalınması tavsiyesini reddettiğini açıkladı.

Cayetano, "Devletlerin bize ne yapacağımızı söylememelerini bekliyoruz. Japonya, Avustralya ve ABD dostlarımız. ABD, anlaşma müttefikimiz ancak tüm ülkelere şunu söyledik: Bağımsız bir devletiz. Bizim için neyin iyi olduğuna, hangi stratejinin iyi olduğuna karar vereceğiz çünkü bağımsız bir devletiz." ifadelerini kullandı.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılan ABD, Japonya ve Avustralya'ya, ülkesinin Pekin yönetimi ile denizcilik alanındaki anlaşmazlıklarına karışmama çağrısı yapan Cayetano, "Filipinler ile Çin arasındaki bölgesel anlaşmazlık sorunu Çin ile Filipinler arasındadır." dedi.

Cayetano, ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptığı ortak bildiride, Çin ile ilgili tartışmalı sularda "toprak kazanma" ve "askerileştirmeme" kelimelerinin kullanılmasını da kabul etmediklerini vurguladı.

Filipinler'in tepkisi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop tarafından yapılan ortak açıklamanın ardından geldi. Açıklamada Çin ve Filipinler'e, Çin'in hemen hemen tüm stratejik su yollarında tarihsel hak iddialarını geçersiz kılan geçen yılki uluslararası tahkim kararına uyma çağrısı yapılmıştı.

ASEAN'ın asli üyesi olmayan Çin'in yine de birlik ülkeleriyle derin ekonomik ve ticari bağları bulunuyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.