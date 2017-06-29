Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den yaralı askerlere madalya

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde terörle mücadele operasyonları sırasında yaralanan ve tedavi için başkanlık uçağı ile Manila’ya getirilen 15 askeri karşıladı. Duterte, 15 askere madalya takdim ederek cesaretlerinden dolayı onları tebrik etti. Duterte, yaralı askerlerin tedavi masraflarını ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için finansal yardımda bulundu.

Duterte’nin başkanlık uçağını geçen hafta Marawi operasyonlarında yaralanan 9 askerin Manila’ya getirilip tedavi edilmesi için kullanılmıştı.