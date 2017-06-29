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Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den yaralı askerlere madalya

Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde yaralanan 15 askere madalya takarak, askerleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den yaralı askerlere madalya

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün akşam saatlerinde Marawi şehrinde terörle mücadele operasyonları sırasında yaralanan ve tedavi için başkanlık uçağı ile Manila’ya getirilen 15 askeri karşıladı. Duterte, 15 askere madalya takdim ederek cesaretlerinden dolayı onları tebrik etti. Duterte, yaralı askerlerin tedavi masraflarını ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için finansal yardımda bulundu.

Duterte’nin başkanlık uçağını geçen hafta Marawi operasyonlarında yaralanan 9 askerin Manila’ya getirilip tedavi edilmesi için kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
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