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Fikri Işık'tan flaş açıklama: Asla kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Terör örgütünün finansmanında doğrudan ya da dolaylı belediyelerin karışması asla kabul edilemez" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:15
Fikri Işık'tan flaş açıklama: Asla kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Siirt Valiliğinde düzenlenen toplantının ardından beraberinde Vali Ali Fuat Atik ile Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ı makamında ziyaret etti.

Işık, burada yaptığı konuşmada, bir süre önce halk için belediyelere gönderilen kaynakların terör örgütü PKK'ya aktarıldığının tespit edildiğini belirterek, bu nedenle belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine görevlendirme yapıldığını anımsattı.

Görevlendirme sonucunda Siirt'in hak ettiği hizmetleri yoğun şekilde almaya başladığını vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"Kaynaklar, halk için harcanınca hizmet çok kolaylıkla ortaya çıktı. Hizmetler kısa sürede fark ediliyor. Baştan beri halkın ihtiyaçları için gönderilen kaynaklara sahip çıkmaları, aksi takdirde devletin bu konuda gereken her türlü tedbiri alacağı defalarca söylendi, belediyeler defalarca uyarıldı. Terör örgütünün finansmanında doğrudan ya da dolaylı belediyelerin karışması asla kabul edilemez. Bu kendilerine net olarak söylendi. Bu yanlışta ısrar edince de gereken yapıldı."

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:15
  1. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
  2. PKK
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