Fikri Işık'tan Başika açıklaması

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Irka ile sona erdiği düşünülen Başika krizi Başbakan Haydar İbadi'den sonra Ankara büyükelçisi el Alevi'nin açıklamaları ile daha da şiddetlendi.



Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi yaptığı son açıklamada "Başika'daki Türk askerinin Musul operasyonunun ardından bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşıldığını ve yıldırım'ın Irak'ta peşindeki heyetle yaptığı kamp ziyaretini eleştirdiğini" söyledi.



FİKRİ IŞIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise yaptığı açıklamada Başika'nın bir zorunluluk olduğunu, çekilmeyi bölge terörden arındırıldıktan sonra konuşulabileceğini söyledi.