Fikret Orman'ın loca açıklaması gazetecileri güldürdü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçınında yaşananlarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Orman, açıklamaları esnasında Lyon'dan aldıkları localarla ilgili ödedikleri parayı açıkladı.

Fikret Orman'ın loca açıklaması gazetecileri güldürdü
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:01

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili yaptığı basın toplantısında soruları cevapladı. Yabancı bir gazetecinin "Lyon taraftarı geleceği için ekstra önlem alacak mısınız ve endişeniz var mı?" sorusuna tatlı sert bir cevap verdi.

İşte Fikret Orman'ın cevabı;

  • "Hiç bir endişem yok. Efendi Beşiktaş taraftarı onları en iyi şekilde ağırlayacaktır. Onlar geliyor diye de ekstra güvenlik önlemi falan almayacağız. Allah var bizi Lyon'da iyi ağırladılar. 3 tane loca verdiler. Parasını ödedik tabii. 1 loca 24 bin euroydu. Bizde fiyatları eleştiriyorlar. Lyonlulardan bize kaç taraftarın geleceği söylenmedi. Gelmezlerse orayı da doldururuz."




(Yeni Şafak)
 
EtiketlerBeşiktaşFikret Orman
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?