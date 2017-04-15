Fikret Orman'ın loca açıklaması gazetecileri güldürdü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili yaptığı basın toplantısında soruları cevapladı. Yabancı bir gazetecinin "Lyon taraftarı geleceği için ekstra önlem alacak mısınız ve endişeniz var mı?" sorusuna tatlı sert bir cevap verdi.
İşte Fikret Orman'ın cevabı;
- "Hiç bir endişem yok. Efendi Beşiktaş taraftarı onları en iyi şekilde ağırlayacaktır. Onlar geliyor diye de ekstra güvenlik önlemi falan almayacağız. Allah var bizi Lyon'da iyi ağırladılar. 3 tane loca verdiler. Parasını ödedik tabii. 1 loca 24 bin euroydu. Bizde fiyatları eleştiriyorlar. Lyonlulardan bize kaç taraftarın geleceği söylenmedi. Gelmezlerse orayı da doldururuz."
(Yeni Şafak)