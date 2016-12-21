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Fikret Orman'dan transfer müjdesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devre arası en az iki transfer yapacaklarını belirterek, “Rakitsy çok beğendiğimiz bir oyuncu. Devre arasında olabilir, sezon sonunda olabilir. 2 transfer yapacağız. Hem ofansif hem defansif anlamda transfer yapacağız. 3. transfer belli değil” dedi.

Fikret Orman'dan transfer müjdesi
Eklenme: 21 Aralık 2016, 22:45
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’da yayınlanan ’Spor Bahane’ isimli programa konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Orman, stadın yakınında yaşanan terör saldırısıyla ilgili de önemli ayrıntıya dikkat çekerek, "Vodafone Arena elbette çok modern, sıra dışı bir stat. Çok önemli özelliklere sahip. Biliyorsunuz, talihsiz bir olay yaşadık. Bursaspor ile oynadığımız maç sonrası yaşanan terör saldırısı malum. Patlama sırasında Vodafone Arena’nın çatısı 30-40 cm kadar hareket etti, esnedi. Eski stat olsa, burada da yaralananlar olurdu" dedi.

SOSA DÖNER Mİ?

Milan’da forma giyen Sosa’nın dönme ihtimalinin olmadığını ifade ederek, “Mario Beşiktaş ile çok özdeleşti. Beşiktaş’tan gidip bir yerde mutlu olmak kolay kolay mümkün olamaz. Beşiktaş güzel bir ailedir. Mario çok sevdiğim bir insan. Girişim yok ama belki döner. Güvenliğe çok takmış vaziyette. Ne zaman Gomez’in ismi geçse Türkiye’de bir şey oluyor. Aboubakar çok da başarısız değil. Oğuzhan, Olcay, Kerim ve Sosa geçen sezon çok iyi performans sergilemişti.

Beklediğimiz performans yok bu sezon. Bir futbolcunun performansı sürekli yükselemez. Bu bir tek Aboubakar ile alakalı değil. Gol yiyorsun, kaleci yiyor. Aboubakar çok iyi çocuk, İkinci yarıda performansının artacağını düşünüyorum. Transfer olacak. Hem hücum hattına, hem de defans hattına takviye yapacağız. UEFA ile yapmış olduğumuz anlaşma var. Bunlar göz ardı edilmemeli. Dolar 3.5 TL’yi geçti. Türkiye’deki bu son olaylar yurt dışından gelecek insanlar için işimizi daha da zorlaştırıyor. İstedikleri paralar artıyor. Paraları ödeme sıkıntısı yaşamak istemiyoruz. Biz çekle vs ödeme yapmıyoruz. Ödemelerimiz zamanında yapıyoruz” diye konuştu.

AVRUPA'DA KUPA ALMAK İSTİYORUZ

Avrupa’da kupa almak istediklerini ifade eden Orman, “Avrupa’da kupa almak istiyoruz. Bu sezon olabilir mesela. İsrail ekibiyle çok zorlu maçlar yapacağız. Umarım turu geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞENEL GÜNEŞ'İ ÇOK SEVİYORUZ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’i çok sevdiğini vurgulayan Beşiktaş Başkanı, “Çok düzgün bir karakter, çalışkan bir isim. Meziyetleri olan bir insan. Çok şey öğreniyorum onunla birlikte çalışarak. Türkiye’de Şenol hoca ilk bizle şampiyonluk yaşadı. 10 sene önce bize hoca olsa yine şampiyonluk yaşardı. Beşiktaş camiası büyük bir camia. Allah, 2., 3., 4. , 5. şampiyonluklarını Beşiktaş’ta görmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

9 SENENİN SONUNDA BEN YOKUM

Beşiktaş’ta daha yapacağı çok şeyler olduğunu vurgulayan Orman, ne zaman başkanlığı bırakacağıyla ilgili şunları söyledi:

“Beşiktaş’ta yapmak istediklerimin daha yarısını yapamadım. Zaman yetmedi. Türkiye’de ve Avrupa’da futbol takımı almak istiyoruz. Taraftar sayımızı artırmak istiyoruz. Bir sürü projemiz var. Beşiktaş başkanlığı çok güzel bir şey, çocuklarım pek istemese de. Benim ne hafta sonum var, ne bir şeyim. 3 dönem, 9 sene başkanlık yapmak yeterli bence. Tüzüğe böyle bir madde koydurduk gelince.. 4-5 yıl sonra bırakacağım; 9 senenin sonunda ben yokum, zaten tüzük de buna izin vermiyor.”

RAKITSKY ÇOK BEĞENDİMİZ BİR OYUNCU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer konusunda ise şunları açıkladı:

“Rakitsy çok beğendiğimiz bir oyuncu. Devre arasında olabilir, sezon sonunda olabilir. Ben de izliyorum, bir ekibimiz var onlar da izliyor. 2 transfer yapacağız. Hem ofansif hem defansif anlamda transfer yapacağız. 3. transfer belli değil.”

 
EtiketlerMilanBeşiktaş Başkanı Fikret Orman
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