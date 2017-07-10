Fikret Orman'dan Talisca'ya rest!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan; Manchester United'ın ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul'a gelmeyen Anderson Talisca'ya rest çekti.

Beşiktaş'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başlamasına rağmen hala İstanbul'a gelmedi…

Sabah'ta yer alan habere göre, Fikret Orman ise Manchester United'ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam.

Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul'a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.

'Şenol Güneş: Talisca yanlış yaptı'

Şenol Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin Talisca hakkındaki görüşlerini sorması üzerine şu açıklamaları yaptı: