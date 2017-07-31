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Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:01
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmek istenen Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüşmesini değerlendirdi.

İşte o açıklama:

"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."

BeIN SPORTS'un haberine göre: Beşiktaş, TFF'nin Şenol Güneş'e Milli Takım teknik direktörlüğü için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:01
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Şenol Güneş
  4. Milli Takım
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