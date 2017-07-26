Fikret Orman'dan 'Şenol Güneş' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevi bırakan Fatih Terim'in yerine geçeceği iddia edilen Şenol Güneş hakkında bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın sitesinden açıklama yapan Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz...

Ancak iki yıldır üst üste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz.

Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.

Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.

Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir.

Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz.

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"